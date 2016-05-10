意大利警方拘捕两人 所属武装团伙疑似计划对罗马和伦敦发动攻击

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透意大利巴里5月10日 - 消息人士周二称，意大利警方在调查一个武装团伙时拘捕了两人。该团伙被怀疑计划在罗马和伦敦实施攻击行动。
该团伙成立于意大利东南部的普利亚区，逮捕令写道，“（该团伙）计划在意大利及境外实施以国际恐怖主义为目的的暴力攻击行动。”
消息人士称，逮捕令要求拘捕五人：四名阿富汗人和一名巴基斯坦人，其中三人仍在逃。他们都是居住在普利亚区主要城市巴里的正式居民，但是其中两人目前在阿富汗。
三名疑犯被控国际恐怖主义罪行，另两人被控协助非法移民。
意大利还没有发生类似法国和比利时遭遇的伊斯兰武装分子发起的致命袭击，但有多人因被怀疑计划进行袭击而遭拘捕。
调查人员在逮捕令中写道，该团伙被怀疑是一与“伊斯兰国”有联系的国际组织在当地的分部或为其提供物流支持。
逮捕令称，该国际组织还活跃在法国和比利时。他们的袭击计划主要是在罗马和伦敦进行。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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