中意警方在意大利两城市联合巡逻 保障中国游客安全

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透罗马5月2日 - 意大利内政部周一称，中国与意大利警方在罗马和米兰街头联合巡逻，意在令中国游客感到安全。
根据意大利内政部声明，中国驻意大利大使李瑞宇在中意警方联合巡逻启动仪式上称，这是中国警方首次在欧洲进行类似合作。
参加联合巡逻的四名中国警察身穿在国内所穿的警服，以方便中国游客确认。
据中国公安部国际合作局局长廖进荣称，每年前往意大利的中国公民超过300万人次。
“计划进行该服务，考虑到的是中国游客。”意大利内政部长阿尔法诺
（Angelino Alfano）说。
意大利内政部称，从周一（5月2日）至5月13日，这些中国警察将同意大利警方共享信息，并为需要与地方当局和外交官联系的中国游客提供帮助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。