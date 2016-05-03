中意警方在意大利两城市联合巡逻 保障中国游客安全

路透罗马5月2日 - 意大利内政部周一称，中国与意大利警方在罗马和米兰街头联合巡逻，意在令中国游客感到安全。

根据意大利内政部声明，中国驻意大利大使李瑞宇在中意警方联合巡逻启动仪式上称，这是中国警方首次在欧洲进行类似合作。

参加联合巡逻的四名中国警察身穿在国内所穿的警服，以方便中国游客确认。

据中国公安部国际合作局局长廖进荣称，每年前往意大利的中国公民超过300万人次。

“计划进行该服务，考虑到的是中国游客。”意大利内政部长阿尔法诺

（Angelino Alfano）说。

意大利内政部称，从周一（5月2日）至5月13日，这些中国警察将同意大利警方共享信息，并为需要与地方当局和外交官联系的中国游客提供帮助。（完）