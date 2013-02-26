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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:32 BJT

欧洲股市: 意大利股市开盘大跌,银行股哀鸿遍野

意大利主要股指开盘下跌1.6%,受累于意大利大选结果引发对政治不稳定和欧债危机复燃的忧虑.

0807GMT,意大利绩优股指数FTSE MIB 走低1.5%.银行类股因跌势过重无法显示开盘行情,影响绩优股指数.

在金融股股价开出后,FTSE MIB指数大跌逾5%.银行股中INTESA SANPAOLO股价下跌11%,裕信银行挫低9%.(完)
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