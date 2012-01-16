意触礁游轮三人新获救 15人仍失踪

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透意大利吉利奥岛1月15日电（记者 Gavin Jones/Antonio Denti）---一艘意大利游轮触礁後在近海搁浅，周日有三名幸存者被救出，同时还发现两具尸体。仍有15人失踪，搜救工作还在继续。
该"科斯塔·康科迪亚"号（Costa Concordia）游轮长290米，排水量11.45万吨，周五晚间在意大利吉利奥岛附近浅水海域触礁侧翻倾覆。事发时船上有4,229名乘客和船员。卫生部门称，共有64人在事故中受伤。
新发现的两具尸体都身穿救生衣，他们分别是一名意大利男子和一名西班牙男子，事故死亡人数至此升至五人。周六发现的三具尸体中，有两位法国游客和一名秘鲁籍船员。
周日救起的三名幸存者中，有一对度蜜月的韩国夫妇和一位受伤的船员。但随着时间的流逝，发现更多生还者的希望变得愈加渺茫。
该游轮的船长弗朗切斯科·斯凯蒂诺（Francesco Schettino）已於周六被捕，将面临杀人罪、导致船只失事及弃船等多项指控。该游轮的大副也被拘捕。
调查人员正在从航行记录仪上寻取证据，试图确定事件发生的精确过程。航行记录仪相当於飞机的"黑匣子"。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。