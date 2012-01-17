特写：迈阿密游轮乘客开始"赌博"之旅

路透迈阿密1月16日电（记者 Thomas Brown）---意大利游轮"科斯塔·康科迪亚"号(Costa Concordia)失事後，Nicole Gamble这样的乘客定是游轮公司所担忧的。

如果游轮公司按照行业安全标准运营，他们或许也没什麽可害怕的。

不过Nicole Gamble等游客可就不同了。分析师认为，在意大利游轮事故後，打算海上旅行游客的本能反应和担忧，或对游轮运营商的年度获利带来大幅冲击。

"我很害怕。我正在赌博，"Gamble那她的名字开玩笑说。

Gamble说，周一是她的40岁生日，也是她的首次游轮旅行。

Gamble是受访旅客中唯一一位使用了"害怕"字样的，她和另外数百名游客於周一出发，乘坐迈阿密Carnival Corp(CCL.N)运营的游轮进行为期四天的旅行，途经基韦斯特（Key West）、佛罗里达和墨西哥科苏梅尔（Cozumel）後返回。

不过其他游客似乎也有所担忧，当他们整理护照和行李时显现出了不安。

所有人都表示，知道上周五意大利游轮触礁的事情。大多数人表示，知道失事游轮的运营商Costa Crociere是Carnival Corp的子公司。

"这是我第一次乘坐游轮，我不喜欢，"Gamble说。

与她同行的有三个人，她是唯一直接承认在意大利游轮事故後感到害怕的人。

"泰坦尼克以後就没出过这种事了，"Gamble称。

"只要不是那个意大利失事游轮船长，我们应该没事，"现年35岁的警官Travis Denning表示。

"我觉得命里有时终须有，不过我游泳还不错，"54岁的商人Kevin Fogarty说道。

37岁的音乐杂志市场总监Dawn Marshman称："如果我是现在考虑出行计划，我可能会迟疑。一个朋友在我出发前一直说‘你要一直穿着救生衣'。虽说是句玩笑，可我很早就预订了，还能怎麽办？"（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。