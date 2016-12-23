焦点：意大利政府对受困银行伸出援手 西雅那银行将要求注资

路透罗马12月23日 - 意大利政府周五批准一项法令，对全球最老的银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)进行纾困。该行迫切需要增资，但增资计画却无法赢得投资人的支持。

为了终止这场久拖不决、已让经济伤痕累累的银行业危机，意大利总理真蒂洛尼称，内阁已授权成立规模200亿欧元(209亿美元)的基金来协助受挫的银行业者，西雅那银行是首个、也是最优先的救助对象。

在内阁会议于深夜结束后的数分钟内，意大利第三大银行--西雅那银行发布声明稿称，将正式要求国家救助，这可能为数十年来最大的意大利银行国有化舖路。

政府曾表示，该行等待已久的救助将按欧盟的规定来进行，这意谓着一些西雅那银行的债券持有人将被迫接受损失，以确保纳税人不用全部买单。

然而政府和西雅那银行承诺，向购买了该行次级债的约40,000名散户投资者提供保护。这些普通投资者中的很多人称，买进这些债券的时候并没意识到风险。

“今天对于西雅那银行来说是一个重要的日子，将见证该银行扭转局面，并有能力消除储户的担忧，”真蒂洛尼说。他上周刚刚上任，将救助西雅那银行作为首要任务。

欧洲央行(ECB)今年稍早针对约51家欧洲银行进行压力测试，结果显示西雅那银行实力最弱。该行需要在年底之前解决问题，否则将面临清盘。

若西雅那银行倒闭，数以千计意大利人的存款将受到威胁，整体银行业也会遭到毁坏。意大利银行业坏账规模高达3,560亿欧元，占欧元区不良贷款总量的三分之一。

**债券转换**

这家全球最古老银行因并购眼光失准和管理不善而被击倒，今年市值蒸发掉90%之后仅剩下4.40亿欧元，其坏帐与资本之比在意大利银行业中最高。

西雅那银行原本希望向民间投资者筹集50亿欧元，但周三稍晚时，该行称其发行新股的计划最终没能找到锚定投资者；这个结果证实了路透稍早的报导。

政府称救助计划的完整细节还在讨论之中，但政府声明稿中概述了计划重点。

政府表示，该行一级债券将以75%的名义价值转为股票。一级债券主要持有者为专业投资者。

而大多数为散户所持有的二级债券，将以100%面值进行债转股。为了更进一步保护小储户免于亏损，这些小储户被迫转换股票后，西雅那银行将可用普通债券和交换他们得到的股票，然后再把这些股票出售给政府。

“救助将需要一项(新的)商业计划，该计划将必须获得欧盟当局的批准，将使得这家意大利第三大银行最终能够开足马力恢复运转，以支持经济，并获得储户的完全信任，”意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示。

其他在未来几个月可能争取筹资的银行包括Banca Popolare Di Vicenza、Veneto Banca和Banca Carige(CRGI.MI)。意大利还在为一年前救助的四家小型银行寻找买家，它们分别是Banca Etruria、Banca Marche、CariFerrara及CariChieti。

周五获得批准的措施包括政府向银行注入新资本或者对银行的借款提供担保，以确保他们具有充足的流动性。

如果政府把用于救助银行业的200亿欧元资金全部花掉，将会令意大利本已严峻的债务状况雪上加霜。

意大利债务与其国内生产总值(GDP)之比约为133%，在欧元区内仅低于希腊。若再增加200亿欧元的债务，该比例将超过134%。(完)