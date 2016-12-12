若西雅那银行筹资失败 意大利政府将准备救援--财政部消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透罗马12月12日 - 一位来自意大利财政部的消息人士周一表示，如果西雅那银行未能筹集到所需要的资金，政府准备向该行注入资本金。
“经济部坚信西雅那银行的现金筹集计划能够成功。如果失败，政府将实施预防性的资本金重组，”该消息人士称。
“任何情况下，都将确保该银行的存在和客户的存款，”该消息人士称。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。