若西雅那银行筹资失败 意大利政府将准备救援--财政部消息人士

路透罗马12月12日 - 一位来自意大利财政部的消息人士周一表示，如果西雅那银行未能筹集到所需要的资金，政府准备向该行注入资本金。

“经济部坚信西雅那银行的现金筹集计划能够成功。如果失败，政府将实施预防性的资本金重组，”该消息人士称。

“任何情况下，都将确保该银行的存在和客户的存款，”该消息人士称。(完)