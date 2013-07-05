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时事要闻 | 2013年 7月 5日 星期五 09:36 BJT

意大利拒绝斯诺登的避难申请

路透罗马7月4日 - 意大利外长博尼诺（Emma Bonino）周四称，意大利无法支持美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的避难申请。

她在议会表示，任何避难申请都必须由申请者本人在意大利边境或领土上提交，而斯诺登没有这么做。据信斯诺登目前仍在莫斯科一机场的中转区。

“因此，不存在接受这种申请的法律条件，而且在政府看来，从政治角度而言这一申请也是不可接受的，”她说道。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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