意大利拒绝斯诺登的避难申请

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透罗马7月4日 - 意大利外长博尼诺（Emma Bonino）周四称，意大利无法支持美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的避难申请。
她在议会表示，任何避难申请都必须由申请者本人在意大利边境或领土上提交，而斯诺登没有这么做。据信斯诺登目前仍在莫斯科一机场的中转区。
“因此，不存在接受这种申请的法律条件，而且在政府看来，从政治角度而言这一申请也是不可接受的，”她说道。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)