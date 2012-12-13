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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 09:35 BJT

意大利杯---尤文损兵折将 1-0胜卡利亚里

周三意大利杯尤文图斯1-0胜卡利亚里，晋级八强。乔文科在第57分钟打入本场比赛唯一进球。然而这场胜利对老妇人来讲代价颇为高昂，中场球员比达尔在第16分钟受伤下场，而在第44分钟本特纳亦受伤被换下。尤文在接下来的四分之一决赛中或对阵AC米兰。路透

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