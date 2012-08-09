《热点透视》如何让援救意大利及西班牙的代价不超过负担能力

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 梁睿雪/丁琦

路透伦敦8月8日电---救援意大利和西班牙会花掉欧元区多少钱?在此之前,市场原本还认为这两个国家"大到救不了".但欧洲央行重启计划购买申援国公债的承诺可能会令救援成本降到基本能够承受的水平.

据花旗集团预测,意大利和西班牙约需6,720亿欧元来支应2013年和2014年的到期债务和赤字.这个数字远高於欧元区救援基金中剩余的4,000亿欧元.

但欧洲央行的介入有可能改变这个数字,欧洲央行的介入方式包括在次级市场购买短期公债.假设欧洲央行购买两年或以下期限的公债,压低短期借贷成本.那麽在意大利和西班牙债务到期时间不变的情况下,这两个国家便只需担心中长期公债即可.中长期公债约占80%,即5,720亿欧元.

现在假定国内投资者和当地银行可将旧债到期所得资金重新投入购买新债,可以解决上述一半的资金需求.那麽欧元区将面对约2,720亿欧元的账单,这肯定低於欧元区救助基金的资源规模.而且欧洲央行的干预或使得投资者更加乐于购买三年期公债,因其知道几个月以後可以更高的价格出售.这有望形成一个中期收益率下降的良性循环,从而减少对官方资金的需求.

但也存在一些障碍.若各国政府能够以很低的成本获得两到三年期贷款,他们或忍不住发行期限更短的债券.任何援助计划都应要确保这不会发生.

另一个问题是,欧洲央行将需要购买多少债券?目前欧洲央行还没出手买入,但自从欧洲央行宣布此决定以来,西班牙两年期公债收益率已下跌了约300个基点.一旦欧洲央行开始买入,收益率应会进一步下滑.

问题是,欧洲央行买债的前提是有关国家恪守改革计划.若投资者担心一国可能难以完成节支计划,他们就会抛售,到时欧洲央行就可能不得不购买很多债券,那样的话,对西班牙和意大利的援助就会变得不那麽划算了.

背景消息:

--欧洲央行总裁德拉吉8月2日表示,欧洲央行可能启动一项新的公债购买计划.德拉吉称,该计划将侧重於购买期限较短的证券.

--德拉吉讲话以来,西班牙两年期公债收益率已下跌300个基点,至3.9%,而四年期公债收益率也下跌约200个基点,至5.2%.(完)

--译文审校 蔡美珍

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