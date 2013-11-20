意大利撒丁岛发生洪灾，已有至少17人遇难

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马11月19日 - 意大利当局周二称，该国地中海岛屿撒丁岛（Sardinia）遭遇气旋“克利奥帕特拉”（Cyclone Cleopatra）袭击，随后爆发的洪水已经导致至少17人遇难、数百人无家可归。
气旋“克利奥帕特拉”在晚上带来降雨，一个半小时的降雨量达450毫米，造成河流决堤，沿岸的汽车和房屋被洪水冲走。意大利政府宣布撒丁岛进入紧急状态。
“这是国家灾难，”意大利总理莱塔称。
意大利政府还划拨2,000万欧元紧急资金，以协助救灾和清理工作。
撒丁岛东北部小镇Olbia的镇长Gianni Giovannelli称，洪水就像“炸弹”一样突然爆发。Olbia为受灾最严重的地区之一。
“已发现我们整夜一直搜寻的一名儿童遇难，”他对SkyTG24电视台称。
红十字会称，数百人被迫离开家园，住进在体育场及其他中心搭建的临时避难所。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币