意大利撒丁岛发生洪灾 已有17人遇难

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透罗马11月19日（记者 James Mackenzie） -意大利当局周二称，该国地中海岛屿撒丁岛（Sardinia）遭遇气旋“克利奥帕特拉”（CycloneCleopatra）袭击，随后爆发的洪水已经导致至少17人遇难、数百人无家可归。
气旋“克利奥帕特拉”在晚上带来降雨，一个半小时的降雨量达450毫米，造成河流决堤，沿岸的汽车和房屋被洪水冲走。意大利政府宣布撒丁岛进入紧急状态。
“这是国家灾难，”意大利总理莱塔称。
意大利政府还划拨2,000万欧元紧急资金，以协助救灾和清理工作。
撒丁岛东北部小镇Olbia的镇长GianniGiovannelli称，洪水就像“炸弹”一样突然爆发。Olbia为受灾最严重的地区之一。
“已发现我们整夜一直搜寻的一名儿童遇难，”他对SkyTG24电视台称。
红十字会称，数百人被迫离开家园，住进在体育场及其他中心搭建的临时避难所。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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