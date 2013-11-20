意大利撒丁岛发生洪灾 已有至少17人遇难

路透罗马11月19日（记者 James Mackenzie） -意大利当局周二称，该国地中海岛屿撒丁岛（Sardinia）遭遇气旋“克利奥帕特拉”（CycloneCleopatra）袭击，随后爆发的洪水已经导致至少17人遇难、数百人无家可归。

气旋“克利奥帕特拉”在晚上带来降雨，一个半小时的降雨量达450毫米，造成河流决堤，沿岸的汽车和房屋被洪水冲走。意大利政府宣布撒丁岛进入紧急状态。

“这是国家灾难，”意大利总理莱塔称。

意大利政府还划拨2,000万欧元紧急资金，以协助救灾和清理工作。

撒丁岛东北部小镇Olbia的镇长GianniGiovannelli称，洪水就像“炸弹”一样突然爆发。Olbia为受灾最严重的地区之一。

“已发现我们整夜一直搜寻的一名儿童遇难，”他对SkyTG24电视台称。

红十字会称，数百人被迫离开家园，住进在体育场及其他中心搭建的临时避难所。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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