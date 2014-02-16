意大利股引领欧股收高 投资人看好意大利总理换人

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，ESTOXX 50指数升0.7%

路透伦敦2月14日 -意大利股市周五领涨欧洲股市，因投资人对意大利可能出任的新总理反应积极，而德国和法国经济成长迹象也给了股市进一步提振。