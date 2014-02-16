意大利股引领欧股收高 投资人看好意大利总理换人

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
* 意大利股市大涨1.6%，领跑欧股
* 投资人乐见伦齐可能出任新总理
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，ESTOXX 50指数升0.7%
* 德国和法国经济成长数据也提振股市
路透伦敦2月14日 -意大利股市周五领涨欧洲股市，因投资人对意大利可能出任的新总理反应积极，而德国和法国经济成长迹象也给了股市进一步提振。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3升0.5%，报1,332.30点，在过去八个交易日中有七日收高，而欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E升0.7%，报3,119.06点。
意大利FTSEMIB指数.FTMIB大涨1.6%，为欧元区表现最好的股市，今年迄今升幅接近8%，表现优于泛欧绩优股FTSEurofirst300指数同期的1.2%。
在数据显示欧元区最大的两个经济体经济成长优于预期后，德国和法国股市也上涨。
德国DAX指数.GDAXI收涨0.68%，报9,662.40点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.63%，报4,340.14点。
Pioneer Investments欧洲大型股部门主管AndrewArbuthnott表示，欧洲经济逐步复苏的迹象会令欧元区银行股得益。
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)升3.8%，在FTSEurofirst300指数成份股中涨幅居前，此前该公司公布季度运营获利优于预期。
英国富时100指数.FTSE微升0.06%，报6,663.62点；(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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