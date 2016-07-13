意大利两列火车对撞造成至少25人遇难 数十人受伤

路透意大利巴里7月12日 - 周二意大利南部两列火车高速迎面相撞，造成至少25人遇难，数十人受伤。

事故发生在意大利东南部普利亚(Puglia)地区连接科拉托(Corato)和安德里亚(Andria)两座小城的铁路线上，造成三节车厢撞毁。

救援人员在进行一天的救援后，周二晚间宣布遇难人数升至25人，并警告称死亡人数还可能增加，因受伤的50人中有些伤情严重。

这是近年来意大利发生的最严重的铁路事故之一，目前还不清楚事故原因，但意大利政府承诺迅速展开全面调查。

这起对撞事故发生于周二0930GMT左右。当地目前正值酷暑。

两列火车各有四节车厢。对撞后两边的前列车厢几乎撞毁。意大利天空电视台称其中一列火车的驾驶员已经丧生，但未提另一名驾驶员的状况。

救援勤务队将救护车和救火车停在橄榄树林间，并架设起野战医院以救治伤者。

直升机也降落在附近，运送最严重的伤患。

目前还不清楚事故发生时火车上究竟有多少人。下午一台巨型起重机已抵达事发现场，开始抬起粉碎的车厢，检查是否还有人陷在残骸中。(完)