英意两国首脑呼吁欧盟促进经济成长

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦1月18日电---意大利和英国周三呼吁欧盟采取措施提振经济成长,且不要仅侧重於撙节举措以降低债务水平.
意大利总理蒙堤与英国首相卡梅伦(David Cameron)举行会谈.这是蒙堤去年11月出任政府首脑以来,第一次出访英国.卡梅伦因拒绝签署应对欧债危机的新条约而在欧盟受到孤立.
"英国和意大利都认为,坚持财政纪律是经济成长的必要条件.不过,这并不是充分条件."蒙堤在伦敦证券交易所发表的讲话中称.
"我们也都认为,要以可持续的方式促进经济联盟,需要欧盟作为一个整体发挥重要作用,而不能只依靠个别国家."他补充道.
蒙堤是在与金融家和投资者进行一非公开会谈後,作如上讲话的.该会谈旨在评估国际投资人士对意大利债务的接受程度.
他表示,相信意大利政府以及整个欧元区采取的措施,最终将令意大利摆脱困境.
蒙堤还指出,要意大利长期不计回报地整顿财政并消除制度方面对经济成长制约,这是非常困难的,不过他并没有明确说明"回报"是指什麽.
他称,在以投资拉动为主经济复苏背景下,欧元区共同债券或将十分有益",若从"略为长期的角度"来看,欧元区共同债券在主权债务中应占有一席之地.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
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