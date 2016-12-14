焦点：意大利裕信银行将供股筹资130亿欧元 创下该国最大供股规模

路透米兰/伦敦12月13日 - 意大利最大银行--意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)拟进行该国史上最大一次的供股计划，藉此筹集130亿欧元(138.3亿美元)，将用于清理资产负债表，保护自身免于身陷银行业危机。

裕信银行周二宣布此计划时，也同时宣布将裁员14,000个岗位及关闭逾900家分行。目前正值意大利银行业及经济风雨飘摇的时刻--意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)面临倒闭风险、政府甫筹组新内阁，而且明年料将进行提前大选。

裕信银行是意大利唯一被视为具有全球金融系统重要性的银行。但因受获利能力疑虑、坏帐以及资产负债表比其他欧洲同业更为疲弱，该行市值今年已蒸发约一半。

裕信银行执行长Jean Pierre Mustier表示，该行计划在2017年第一季启动供股筹资计划，所得资金将用于帮助清理资产负债表上价值多达177亿欧元的不良债务以增强获利，并且到2019年时实现派息。

该计划是五个月前制订的，这位前法国兴业银行(SOGN.PA)的执行长试图优化银行业务，出售基金管理公司Pioneer和波兰部门Bank Pekao。“我们采取了一些大胆的行动，因为自救总是上策，”这位55岁的执行长在一次电话会议中对分析师们表示。

裕信银行股东Amber Capital的执行长Joseph Oughourlian表示，他是Mustier的忠实信徒。

“梳理裕信银行是庞大的工作，有利于意大利银行业。意大利两家最大银行现在拥有充足的资本，”他说。意大利的另一家主要银行是Intesa Sanpaolo(ISP.MI)。

这次发股将在2019年把该银行的核心资本比率提高到12.5%以上，现在约为10.8%，尽管UniCredit预计大幅裁员。它计划裁减1.4万个工作岗位，约为2015年底员工总数的11%。

因实施重整计划，包括已宣布的资产出售，该银行员工数到2019年将比去年年底减少三分之一。它还计划到2019年在意大利、德国和奥地利等核心地区关闭944个分支机构。

Mustier承诺将自己的固定薪资削减40%至120万欧元，今年或一直到2019年不拿年度奖金。

虽然裕信银行预计，净利将会从去年的15亿欧元增至2019年的47亿欧元，但估计营收每年的增幅仅为0.6%，成长主要来自收费和佣金收入。

该银行表示，将继续侧重于中欧和东欧的业务，那里是成长地区，每年营收增幅应可达到2.6%，同时该行还将精简投资银行业务。

消息披露后裕信银行股价跳涨10%，交易员认为该银行的目标看上去切实可行。不过，这次重整将涉及第四季122亿欧元的一次性亏损，包括贷款减记以及重组成本。

裕信已经同多家投资银行签署预先承销协议，以帮助完成此次发股，这些投行包括摩根士丹利(MS.N)、瑞银集团(UBS)(UBSG.S)、美银美林(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)以及Mediobanca(MDBI.MI)。(完)