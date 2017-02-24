意大利裕信银行130亿欧元供股计划几乎获全额认购

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透米兰2月23日 - 意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)周四表示，该行创纪录的130亿欧元(137亿美元)供股计划几乎获得全额认购。这将促进新执行长Jean-Pierre Mustier复兴这家意大利最大银行的策略。
裕信银行在声明中称，供股计划获得99.8%的认购。未认购部分将从2月27日起在意大利证交所出售。
裕信银行将利用所筹资金补充其资本。该行清理资产负债表的措施，导致第四季亏损136亿欧元。裕信第四季提列100亿欧元用于贷款资产减记，从而为177亿欧元坏账出售铺平道路。
裕信去年7月聘请Mustier担任执行长，着手解决关于该行资本基础疲弱及巨额坏账的担忧。
裕信银行是意大利唯一一家具有全球系统重要性的银行，尽管2008年金融危机爆发以来进行了三次总计145亿欧元的供股，但该行的资本比率一直落后于竞争对手。(完)
(编译 王兴亚；审校 王颖)
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