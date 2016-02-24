媒体报导称美国曾窃听贝卢斯科尼电话 意大利召见美国大使

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透罗马2月23日 - 意大利外交部周二召见美国驻意大使，因此前有媒体报导美国情报机构2011年曾窃听意大利前总理贝卢斯科尼及其助手们的电话。
意大利《共和国报》报导称，美国国家安全局五年前曾监控贝卢斯科尼，当时他领导的政府在欧债危机高峰期承受压力。
《共和国报》称，维基解密显示贝卢斯科尼在2008至2011年期间曾是美国国家安全局的监控目标。
美国驻意大利大使John Phillips下午与意大利外交部官员Michele Valensise会面。意大利外交部随后发表声明称，意大利已经要求美方“就2011年事件的相关情况具体澄清”。
意大利外交部称，Phillips“承诺将立即将有关问题报告给他的上级。”声明指出，Phillips在会面时还指出，美国总统奥巴马2014年已经禁止对美国友邦和盟国的领导人进行监听。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。