媒体报导称美国曾窃听贝卢斯科尼电话 意大利召见美国大使

路透罗马2月23日 - 意大利外交部周二召见美国驻意大使，因此前有媒体报导美国情报机构2011年曾窃听意大利前总理贝卢斯科尼及其助手们的电话。

意大利《共和国报》报导称，美国国家安全局五年前曾监控贝卢斯科尼，当时他领导的政府在欧债危机高峰期承受压力。

《共和国报》称，维基解密显示贝卢斯科尼在2008至2011年期间曾是美国国家安全局的监控目标。

美国驻意大利大使John Phillips下午与意大利外交部官员Michele Valensise会面。意大利外交部随后发表声明称，意大利已经要求美方“就2011年事件的相关情况具体澄清”。

意大利外交部称，Phillips“承诺将立即将有关问题报告给他的上级。”声明指出，Phillips在会面时还指出，美国总统奥巴马2014年已经禁止对美国友邦和盟国的领导人进行监听。（完）