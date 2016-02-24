媒体报导称美国曾窃听贝卢斯科尼电话，意大利召见美国大使

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马2月23日 - 意大利外交部周二召见美国驻意大使，因此前有媒体报导美国情报机构2011年曾窃听意大利前总理贝卢斯科尼及其助手们的电话。
意大利《共和国报》报导称，美国国家安全局五年前曾监控贝卢斯科尼，当时他领导的政府在欧债危机高峰期承受压力。
《共和国报》称，维基解密显示贝卢斯科尼在2008至2011年期间曾是美国国家安全局的监控目标。
美国驻意大利大使John Phillips下午与意大利外交部官员Michele Valensise会面。意大利外交部随后发表声明称，意大利已经要求美方“就2011年事件的相关情况具体澄清”。
意大利外交部称，Phillips“承诺将立即将有关问题报告给他的上级。”声明指出，Phillips在会面时还指出，美国总统奥巴马2014年已经禁止对美国友邦和盟国的领导人进行监听。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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