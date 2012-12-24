贝卢斯科尼丑闻缠身为何仍得人心？

路透罗马12月21日 - 他们号称是个“俱乐部”。他们有的是医生、有的是商人、有的是退休老人、有的是工程师，但他们因为支持贝卢斯科尼而走到了一起。

他们晚上聚在罗马一家古董店讨论时政，其中49岁的Annalisa Lillo是一名教师，她说：“我们都是贝卢斯科尼的支持者，我们不想要（总理）蒙蒂。我们不想要个听布鲁塞尔发号施令的人（当总理）。”

局外人可能很难理解，一年前在经济危机中被迫下台的贝卢斯科尼明明丑闻缠身，为什么还能得人心。

贝卢斯科尼领导的自由人民党虽然支持率只是过去的一半，但仍达到16.5%，在明年2月选举中仍是一股强大的势力。

39岁的工程师Alessio Brugnoli说：“他（贝卢斯科尼）懂得意大利人民。选他是应该的。”

在贝卢斯科尼宣布将竞选总理后，他领导的自由人民党支持率上升了3个百分点，这证明他的影响力不容低估。

退休人员Augusto Senesi说：“贝卢斯科尼是个不寻常的政治家。他是个商人。他从政不是为了报销费用，不是为了有辆公车。他的工作就是为了帮助企业。你绝不能说他毁了这个国家。”

这个贝卢斯科尼支持者组成的俱乐部有个共识：当初以蒙蒂政府取代贝卢斯科尼政府，是布鲁塞尔的不明力量暗中操作，可能还是与金融市场合谋的结果。

贝卢斯科尼目前还面临与未成年少女有偿性交易等指控，但他坚持称并无不当行为，称这是左翼势力针对他的政治斗争。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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