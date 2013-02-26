意大利政经: 贝鲁斯柯尼暗示可考虑与中左翼党派结盟,但排除蒙堤党派

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透罗马2月26日 - 意大利前总理贝鲁斯柯尼周二暗示,可以考虑让其所属的中右翼政党与在议会选举中赢得多数席位的中左党派结盟.
"意大利不能没有政府,我们必须反思,"在电视采访中,当被问及是否愿意考虑联手中左党派时贝鲁斯柯尼表示.他表示,为了共同的利益,所有党派都要有所牺牲.
但贝鲁斯柯尼明确排除与即将离任的总理蒙堤结盟的可能性,并表示蒙堤的撙节政策导致意大利步入衰退.
中左翼政党在周日和周一的选举中赢得众议院多数,但未掌控参议院,但要通过法律就必须控制参议院.
贝鲁斯柯尼又称,不担心市场对选举产生的负面反应,或该国借款成本上升的可能性.(完)
(编译 李春喜; 审校 沈以文)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。