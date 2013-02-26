意大利政经: 贝鲁斯柯尼暗示可考虑与中左翼党派结盟,但排除蒙堤党派

路透罗马2月26日 - 意大利前总理贝鲁斯柯尼周二暗示,可以考虑让其所属的中右翼政党与在议会选举中赢得多数席位的中左党派结盟.

"意大利不能没有政府,我们必须反思,"在电视采访中,当被问及是否愿意考虑联手中左党派时贝鲁斯柯尼表示.他表示,为了共同的利益,所有党派都要有所牺牲.

但贝鲁斯柯尼明确排除与即将离任的总理蒙堤结盟的可能性,并表示蒙堤的撙节政策导致意大利步入衰退.

中左翼政党在周日和周一的选举中赢得众议院多数,但未掌控参议院,但要通过法律就必须控制参议院.

贝鲁斯柯尼又称,不担心市场对选举产生的负面反应,或该国借款成本上升的可能性.(完)