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2013年 4月 19日 星期五 00:42 BJT
标题新闻：意大利议会在第二轮投票中也未能选出总统，中左翼和中右翼政党多数议员投了空白票
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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投行观点：Cemex目标价从10.5美元上调至11.5，评级为买入--汇丰
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Cognex初始评级为买入，目标价95美元--高盛
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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