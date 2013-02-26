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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 15:55 BJT

欧元债市: 意大利BTP公债期货盘前跌幅扩大至逾4%

路透米兰2月26日 - 意大利BTP公债期货 周二盘前交易跌幅扩大至逾4%,受意大利选后政局不稳疑虑影响.(完)
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