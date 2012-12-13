版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 13日 星期四 11:35 BJT

贝卢斯科尼称自己依然是意大利总理候选人

路透罗马12月12日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周三表示，他依然是明年2月意大利大选的总理候选人，但他早先曾暗示，他可能会退出竞选以支持即将离任的总理蒙蒂。

贝卢斯科尼在罗马的一个新书发布会上表示：“此时此刻，我是总理候选人。”

贝卢斯科尼早些时候曾表示，如果蒙蒂同意竞选总理，他将退出竞选。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐