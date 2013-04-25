版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 02:04 BJT

标题新闻：意大利总理称组建政府的磋商令人鼓舞，但与贝鲁斯柯尼的中右党派仍存在严重分歧

注：意大利总理为Enrico Letta

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐