意大利议会未选出新总统 中左翼联盟内部分歧严重

意大利议会周四在前两轮投票中未能选出新总统，中左翼联盟领导人博萨尼的党内反对者拒绝支持其提名的总统候选人。此次投票的混乱情况反映出意大利各政治派别存在严重分歧，该国政治僵局仍将持续。欧元区第三大经济体意大利连续六个季度萎缩，政局混乱加剧了该国的不确定性。路透