默克尔的竞选对手将贝卢斯科尼和Grillo称作“小丑”

路透柏林2月27日 - 德国总理默克尔的竞选对手、前财政部长Peer Steinbrueck称，在意大利周末选举中表现抢眼的意大利前总理贝卢斯科尼和前戏剧演员Beppe Grillo都是“小丑”。

Steinbrueck以言辞犀利出名，他表示，两个小丑赢得选举让他感到恐惧，并明确表示所指的是Grillo和贝卢斯科尼，并称贝卢斯科尼明显是个受睾丸素刺激的小丑。

“我的感觉是，两个民粹主义者获胜。”Steinbrueck周二晚些时候在波茨坦的一个地区政治集会上说道。

贝卢斯科尼在德国非常不受欢迎，经常在媒体上遭到攻击。

不过不清楚Steinbrueck坦率的言论是否对自己有利。在德国，政治家往往出言认真，避免干涉欧洲伙伴国的内部事务。一些评论家在Twitter上将Steinbrueck称为“真正的小丑”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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