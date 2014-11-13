意大利总理驳斥提前选举臆测 就选举法改革协议迈进一步

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透罗马11月12日 - 意大利总理伦齐周三称其政府致力继续执政至2018年，驳斥有关提前选举的臆测。此前伦齐就选举法改革协议又迈进一步。
伦齐和中间偏右派领袖贝鲁斯柯尼周三会面逾两个小时。他们均同意合作以整顿投票制度。外界咸认为意大利历任政府薄弱主要归咎于该国的投票制度。
“这届国会应能持续到2018年正常选举时，为意大利现代化提供了重要契机。”两人在会后的联合声明指出。
他们表示，新选举法应可在12月提呈给参议院。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）