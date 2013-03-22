意大利政治：中左联盟领导人博萨尼为组建政府斡旋，增加僵局破解希望

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
路透罗马3月21日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周四在议会呼吁各党派支持成立新政府，这一举动增加了解决该国政治僵局的希望。
在与总统纳波利塔诺会面之后，博萨尼表示：“议会的各党派”都应当支持实行中左派改革计划的政府。
当被问及是否欢迎贝鲁斯柯尼的中右翼政党的支持，博萨尼说：“是的，我们呼吁全体议会支持所需进行的改革”。而他此前一直拒绝与贝鲁斯柯尼合作。
不过博萨尼又称，中右翼政党目前一直拒绝博萨尼的民主党(PD)在反腐和利益冲突立法等问题上的提议。
博萨尼的民主党与左翼生态自由党(SEL)的联盟在大选中赢得众议院的多数席位，但在参议院中并未取得多数席位，因此没有其他党派的支持则无法组建政府。
政治僵局引发该国恐陷入长期动荡的担忧。
总统纳波利塔诺周四结束了与各党派党首为期两天的磋商，表示将在周五宣布下一步的决定。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜/高琦)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4