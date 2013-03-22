意大利政治：中左联盟领导人博萨尼为组建政府斡旋，增加僵局破解希望

路透罗马3月21日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周四在议会呼吁各党派支持成立新政府，这一举动增加了解决该国政治僵局的希望。

在与总统纳波利塔诺会面之后，博萨尼表示：“议会的各党派”都应当支持实行中左派改革计划的政府。

当被问及是否欢迎贝鲁斯柯尼的中右翼政党的支持，博萨尼说：“是的，我们呼吁全体议会支持所需进行的改革”。而他此前一直拒绝与贝鲁斯柯尼合作。

不过博萨尼又称，中右翼政党目前一直拒绝博萨尼的民主党(PD)在反腐和利益冲突立法等问题上的提议。

博萨尼的民主党与左翼生态自由党(SEL)的联盟在大选中赢得众议院的多数席位，但在参议院中并未取得多数席位，因此没有其他党派的支持则无法组建政府。

政治僵局引发该国恐陷入长期动荡的担忧。

总统纳波利塔诺周四结束了与各党派党首为期两天的磋商，表示将在周五宣布下一步的决定。(完)