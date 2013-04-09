欧洲政经：意大利中左及中右派领导人举行会晤，欲打破僵局

英国热股：Imagination股价狂跌逾60%，因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 博萨尼所属政党高层表示，与贝鲁斯柯尼的会议进展良好
* 主要讨论总统选举，而不是组建政府
* 博萨尼仍拒绝与贝鲁斯柯尼组成联合政府
路透罗马4月9日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周二会见中右翼对手贝鲁斯柯尼，就下一任总统选举进行了讨论，给2月大选遗留的政治僵局带来了破冰希望。
“会议气氛良好，但一切只是刚刚开始，”博萨尼在民主党的副手Enrico Letta在议会向记者表示。
他表示，会议仅聚焦在下一任总统的问题上，并没有讨论是否可能达成协议组建政府。大选已经结束超过40天，但迄今为止分歧极深的各党派仍无望组建政府。
Letta称，接下来几天将与贝鲁斯柯尼的人民自由党及其他党派进一步会商。但他也表示，周二会议上并未讨论具体人选。此次会议只是为4月18日开始的总统选举预作准备。
总统选举是议会面临的下一个重大挑战。现任总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)任期在5月15日结束。而议会中传统的中右、中左党派和反正统的五星运动之间仍存在意见分歧。
还不清楚如果就总统选举达成协议，能在多大程度上为组建政府铺平道路。但这次会后的言论论调要比近几天和缓很多。
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据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。
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