意大利政经：议会未能选出新总统，中左翼联盟内部分歧严重

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
政界消息人士称，投下空白票是要防止马里尼再度难堪。马里尼的落选又给了博萨尼一记耳光。
博萨尼与中右翼领导人贝鲁斯柯尼同意提名马里尼作为候选人，令其党内出现严重分歧。
博萨尼对记者表示，他将与中左翼选举人会面，在周五上午进行第三轮投票前确定其下一步举动。若第三轮投票仍没有结果，那么在以后的投票中获得简单多数就可当选总统。
议会消息人士对路透表示，博萨尼所在的民主党已要求推迟第四轮投票，或许推迟到周六，以争取更多时间考虑其策略。
议会领导人周五上午的会议将考虑这一要求。贝鲁斯科尼所在党派的两院领导人周四晚些时候在一份声明中称，他们反对推迟投票。
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。