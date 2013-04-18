意大利政经：议会未能选出新总统，中左翼联盟内部分歧严重

政界消息人士称，投下空白票是要防止马里尼再度难堪。马里尼的落选又给了博萨尼一记耳光。

博萨尼与中右翼领导人贝鲁斯柯尼同意提名马里尼作为候选人，令其党内出现严重分歧。

博萨尼对记者表示，他将与中左翼选举人会面，在周五上午进行第三轮投票前确定其下一步举动。若第三轮投票仍没有结果，那么在以后的投票中获得简单多数就可当选总统。

议会消息人士对路透表示，博萨尼所在的民主党已要求推迟第四轮投票，或许推迟到周六，以争取更多时间考虑其策略。