意大利政经: 总理蒙堤对民粹主义发出警告,因贝鲁斯柯尼攻击其政策

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
贝鲁斯柯尼的讲话引发德国的激烈反应,德国外交部长韦斯特威勒表示,"使德国成为民粹主义选举中的(攻击)目标"是不能接受的.
蒙堤周二在国家电视台发表讲话,他的政治前途仍然充满变数.不过蒙堤为其政府的经济表现进行辩护,并警告不要使用"过于简单化"的选举承诺来掩盖意大利面临的真正问题.
"所有人都要自律些,不要制造与欧洲的分裂,最重要的是不要把人民当成傻子,而要像成熟的公民那样对待."蒙堤表示.
周二金融市场变得平静,10年期意大利公债与可比德债之间的利差由周一时的逾360个基点缩窄至340个基点,远低于一年多以前贝鲁斯柯尼下台时创下的逾550个基点的峰值.
德国总理梅克尔表示支持蒙堤的改革计划,并相信改革将会继续."我相信意大利人民的投票会使意大利留在正确的路线上,"她在柏林对记者表示.
虽然外界臆测蒙堤不会脱离政界,但他表示将把剩余的时间集中精力在政府工作,暂不考虑是否以候选人的身份参加预计在2月进行的选举.
不论其是否参选下一任总理,外部普遍揣测蒙堤可能成为意大利的下一任总统.这个职位将允许其在影响整体政治讨论方面发挥关键作用.(完)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选