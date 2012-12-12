意大利政经: 总理蒙堤对民粹主义发出警告,因贝鲁斯柯尼攻击其政策

贝鲁斯柯尼的讲话引发德国的激烈反应,德国外交部长韦斯特威勒表示,"使德国成为民粹主义选举中的(攻击)目标"是不能接受的.

蒙堤周二在国家电视台发表讲话,他的政治前途仍然充满变数.不过蒙堤为其政府的经济表现进行辩护,并警告不要使用"过于简单化"的选举承诺来掩盖意大利面临的真正问题.

"所有人都要自律些,不要制造与欧洲的分裂,最重要的是不要把人民当成傻子,而要像成熟的公民那样对待."蒙堤表示.

周二金融市场变得平静,10年期意大利公债与可比德债之间的利差由周一时的逾360个基点缩窄至340个基点,远低于一年多以前贝鲁斯柯尼下台时创下的逾550个基点的峰值.

德国总理梅克尔表示支持蒙堤的改革计划,并相信改革将会继续."我相信意大利人民的投票会使意大利留在正确的路线上,"她在柏林对记者表示.

虽然外界臆测蒙堤不会脱离政界,但他表示将把剩余的时间集中精力在政府工作,暂不考虑是否以候选人的身份参加预计在2月进行的选举.