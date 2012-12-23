更新版 1-意大利政经: 总理蒙堤辞职,2月选举笼罩高度不确定

路透罗马12月21日 - 意大利总理蒙堤周五向总统递交辞呈,在任共13个月,令2月的选举面临高度不确定.

蒙堤此前为欧盟执委,去年临危受命,以期将意大利从金融危机中拯救出来.他一直对自己的政治计划严格保密,但寻求连任的压力很大.

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)料在未来几周解散议会,并已经表示选举最可能在2月24日进行.

纳波利塔诺意外表示,他周六将与所有主要政党领袖进行磋商,讨论下一步举措.同时蒙堤将继续代理职务.

德国总理梅克尔和欧盟(EU)执委会主席巴罗索等呼吁继续蒙堤的经济改革计划,但意大利两个主要政党表示他应当退出竞选.

蒙堤周日将召开记者会,料表明意图.

意大利民众担心反复增税减支,民调显示民众几乎没有准备让蒙堤连任的迹象.本周调查显示,61%民众认为他不该留任.

不管他是否连任,他遗留的问题将笼罩选举.选举将围绕他提出的控制意大利债务、重振经济的痛苦举措进行辩论.