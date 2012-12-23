更新版 1-意大利政经: 总理蒙堤辞职,2月选举笼罩高度不确定

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透罗马12月21日 - 意大利总理蒙堤周五向总统递交辞呈,在任共13个月,令2月的选举面临高度不确定.
蒙堤此前为欧盟执委,去年临危受命,以期将意大利从金融危机中拯救出来.他一直对自己的政治计划严格保密,但寻求连任的压力很大.
意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)料在未来几周解散议会,并已经表示选举最可能在2月24日进行.
纳波利塔诺意外表示,他周六将与所有主要政党领袖进行磋商,讨论下一步举措.同时蒙堤将继续代理职务.
德国总理梅克尔和欧盟(EU)执委会主席巴罗索等呼吁继续蒙堤的经济改革计划,但意大利两个主要政党表示他应当退出竞选.
蒙堤周日将召开记者会,料表明意图.
意大利民众担心反复增税减支,民调显示民众几乎没有准备让蒙堤连任的迹象.本周调查显示,61%民众认为他不该留任.
不管他是否连任,他遗留的问题将笼罩选举.选举将围绕他提出的控制意大利债务、重振经济的痛苦举措进行辩论.
蒙堤任期结束还有几个月.外界猜测他的下一举动.他没有明确表示是否将谋求连任,但强烈暗示将推进意大利商界和欧洲所支持的改革.(完)
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。