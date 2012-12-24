意大利政经: 辞职两天后蒙堤表态或会考虑连任总理

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透罗马12月23日 - 辞职两天后,意大利前总理蒙堤在周日宣布,若获得盟友支持其紧缩支出的改革计划,则将谋求第二次出任总理.
蒙堤上周五辞职,但是呼吁其在2月24-25日议会选举中谋求连任的呼声越来越高.
蒙堤表示,"若有可信的政治团体要求我作为他们的总理候选人,我将会考虑."这位意大利前总理多次实施增税减支举措来修复意大利处于困境的公共财政.
蒙堤没有承诺一定会参选,其称知道留在政界的任何决定都将伴有"许多风险和很高的失败可能性."(完)
(编译 田建华; 审校 程琳)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。