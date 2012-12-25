《欧洲政经焦点》意总理蒙堤呼吁就改革进行辩论,对手展开回击

蒙堤是终身参议员,不需参加国会大选.他并未明说可能支持哪个党派,但与他关系密切的中间党派对蒙堤的声明予以热烈回应.

"我们不强迫蒙堤,但显然若他这样做,会给我们的未来计画带来很大好处,"中间派UDC党负责人Pierferdinando Casini对La Repubblica日报表示.

两大主要党派中有少数中间派人士宣布退出所属政党,转而支持蒙堤,其中包括意大利前外长Franco Frattini.蒙堤的改革计划得到意大利企业的强烈支持.

但民调显示,中间派落后于中左翼党派民主党和PDL,也落后于五星运动(5-Star Movement),若没有蒙堤的加入,中间派在大选中料难有作为.