意大利政治: 贝鲁斯柯尼放弃参选总理,以与北方联盟结成选举同盟

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透罗马1月7日 - 前意大利总理贝鲁斯柯尼周一放弃下月参选意大利总理,以换取与支持地方分权的北方联盟(Northern League)达成结盟协定.这项结盟可能不利于建立一个稳定的政府.
贝鲁斯柯尼数周来一直竭力促成与北方联盟的合作,以增强中右翼联盟力量,阻止中左翼在2月24日-25日选举中胜出.
北方联盟先前拒绝了一项协定,因强烈反对由丑闻缠身的贝鲁斯柯尼参选总理.
北方联盟领袖Roberto Maroni证实双方达成结盟协定,并在新闻发布会上表示该协定"明确提到总理候选人不是贝鲁斯柯尼."
"贝鲁斯柯尼接受了不参选总理的要求."他表示.
贝鲁斯柯尼称,将继续担任自民党(PDL)和联盟领袖.他表示:"联盟领袖将指定我们获胜后的总理人选."
中左翼数月来一直在民调中领先.周日公布的最新调查显示,该联盟将赢得38-39%的选票.
调查还显示,PDL与北方联盟结成的联盟可能拉到约28%的选票,即将离任的总理蒙堤领导的中间派联盟或得到14-15%的选票.(完) (编译 程琳; 审校 张荻)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。