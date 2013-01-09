《意大利政经分析》选战焦点实为蒙堤和贝鲁斯柯尼之争

* 贝鲁斯柯尼旨在压制中左翼在议会的势力

* 中左翼几乎肯定胜选

* 然真正的战役是在前景不明的参院投票

* 贝鲁斯柯尼若成功可能带来僵局和不稳定局面

路透罗马1月8日 - 意大利的选战已经不是左右翼之争,而是变成了前总理贝鲁斯柯尼和即将卸任的总理蒙堤之间为赢取选后力量平衡而展开的苦战.

贝鲁斯柯尼周一放弃下月参选意大利总理,以换取与支持地方分权的北方联盟(Northern League)达成结盟协定.

这项结盟目的在于阻挠中左翼控制议会.民调显示,中左翼在2月24-25日的大选中胜算极高.

但如果贝鲁斯柯尼成功了,意大利可能会面临新的动荡与立法瘫痪局面,使意大利再次成为欧元区最大的忧虑所在.

意大利在2011年11月勉强避开了希腊式的崩溃,当时性丑闻缠身的贝鲁斯柯尼被迫下台,由蒙堤接任总理一职.

若贝鲁斯柯尼的势力增强,可能使中左翼派领导人博萨尼(Pier Luigi Bersani)无法兑现他的承诺,即坚持蒙堤的撙节举措和亲欧洲政策.而正是这些政策在过去一年给意大利带来了相对的稳定.

贝鲁斯柯尼这位媒体大亨要想推行他的施政策略,最大的障碍在于蒙堤,后者所在的中间派联盟与贝鲁斯柯尼的目标相同:在上议院赢得足够的席位,以便获得更大的政策影响力.

中左翼党派几乎铁定将在下议院获得胜利,因此真正的战斗将在形势远未确定的上议院展开.

这样一场角逐说明了,为何贝鲁斯柯尼和蒙堤几乎每日都要在一连串的新闻采访节目中露面,彼此进行人身攻击,以至于引发对他们过度占用电视资源的指责.

在蒙堤和贝鲁斯柯尼彼此攻讦之际,博萨尼几乎不涉入其中,着力打造自己虽然平淡、但沉着冷静这样一种可靠的形象.

然而,蒙堤中间派联盟的建立,贝鲁斯柯尼中右翼联盟的组成,以及一规模较小的左翼团体异军突起,对博萨尼而言都是坏消息,因为这会减少他的得票.

**难分高下**

金融报纸Il Sole 24 Ore周二公布一项Ipsos最新民调显示,参议院选举在三大地区的选情激烈,这三个地区将是2月大选的重要关键.

"伦巴迪(Lombardy)、坎帕尼亚(Campania)、西西里的开票结果肯定难以预料,"意大利选情预测专家Roberto D'Alimonte说.

D'Alimonte说,根据意大利为人多所诟病的选举法,在各单一地区获胜的联盟可获得额外的参议院席次.因此,就算博萨尼在全国其他地区都胜选,但若他在大票仓伦巴迪和威尼托(Veneto)落败,就无望在参议院取得多数.

他说选举法造成的另一个吊诡之处,就是蒙堤应该会希望贝鲁斯柯尼在关键选区从博萨尼手中抢走够多的参议院席次,好让蒙堤取得制衡力量,作为未来中左翼政府的支柱.

博萨尼周一接受电视专访时说,蒙堤参选"对意大利来说不是好事."不过他把贝鲁斯柯尼视为真正的敌人,蒙堤仅是一位"竞争者".还说他对于在选后与中间人士筹组联盟持开放态度.

D'Alimonte说,如果博萨尼无法在参议院选举中赢下关键选区,那么他的处境就会类似于2006年的前任总理普罗迪,甚至更糟.

**左派的噩梦**

这对于意大利左派而言简直是噩梦再现,由于缺少上议院的多数支持,普罗迪政府在两年内下台,由贝鲁斯柯尼取而代之.当时的大选之战正是在与本次一样的选举法下进行的.

大选后由博萨尼和蒙堤组成的联盟可能会产生一个稳定的政府,可以持久实施经济改革,并调整进程.但存在一个很大的问题.蒙堤坚持只有在他担任总理的条件下才会进入政府,而博萨尼却不接受这点.

"得票更少的一位候选人应就职总理,这已是老皇历,在其他西欧国家闻所未闻,"他在一次电视访谈中表示.

分析师认为,如果博萨尼和蒙堤达成协议无望,那么意大利经济可能迎来一个短命的中左派政府和政局动荡期,对整个欧元区造成威胁.

研究机构Tecne周二公布调查显示,中左派以40%的支持率遥遥领先,贝鲁斯柯尼的中右派支持率为24.6%,而蒙堤的中间派支持率则为15%多一点.

不过在Il Sole 24 Ore的民调中显示,参议员人数仅次于伦巴迪(Lombardy)的坎帕尼亚(Campania)地区中,反黑手党官员Antonio Ingroia领导的一个新兴左派组织支持率激增.该组织支持率超过11%,如果这一形势不发生变化的话,那么可能帮助贝鲁斯柯尼而非博萨尼获得地区胜利.(完) (编译 戴素萍/郑茵/李婷仪/石冠兰 ;审校 程琳/张明钧)