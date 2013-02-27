《意大利政经焦点》各政党纷纷寻求打破僵局的办法

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
但要组建一个同盟可能会是一个长期且艰难的过程,而且主要党派的内部团结也会受到考验.
在出口方面有着辉煌历史的意大利企业界对大选结果感到沮丧,认为监管僵化的局面不会很快改变.
贝鲁斯柯尼在竞选中不仅提出全面减税承诺,也对蒙堤和梅克尔进行了无情的攻击,与格利罗的许多主张交相呼应,彰显意大利选民日益愤怒的情绪.
但就算下一届政府废弃蒙堤推行的增税和节支政策,也难以重振意大利经济.该国经济在20年来几乎未有增长.(完)
(编译 梁睿雪; 审校 张涛/李春喜)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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