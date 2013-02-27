《意大利政经焦点》各政党纷纷寻求打破僵局的办法

但要组建一个同盟可能会是一个长期且艰难的过程,而且主要党派的内部团结也会受到考验.

在出口方面有着辉煌历史的意大利企业界对大选结果感到沮丧,认为监管僵化的局面不会很快改变.

贝鲁斯柯尼在竞选中不仅提出全面减税承诺,也对蒙堤和梅克尔进行了无情的攻击,与格利罗的许多主张交相呼应,彰显意大利选民日益愤怒的情绪.

但就算下一届政府废弃蒙堤推行的增税和节支政策,也难以重振意大利经济.该国经济在20年来几乎未有增长.(完)