更正-《意大利政经焦点》总统考虑由非政界人士领导新的技术型政府--消息

(更正：因译文有误，内文第六段改为“蒙堤政府是二战以来最具政治性的政府”，非“选战以来最具政治性的政府”)

路透罗马3月5日 - 意大利官员周二表示，总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)在考虑任命一个由非政界人士领导的新的技术型政府，作为使意大利摆脱政治僵局的一个办法。

他们说，若中左联盟领导人博萨尼一如预期，在获得纳波利塔诺初始授权后未能成功组建政府，将采用这一解决方案。

“纳波利塔诺希望政府获得尽可能广泛的支持，并尽可能长久持续，”其中一位官员对路透表示。

博萨尼在选举中赢得议会众议院多数席次，并称其有权首先尝试组阁，尽管其在参议院并未获得绝对多数。

但对于意大利媒体周二有关组建技术型政府的臆测，五星运动领导人格利罗表示，他不会支持这样的政府。

“技术型政府本质上不存在，而只是获得议会多数支持的政治型政府。蒙堤政府是二战以来最具政治性的政府，”他在其博客上说。

他指出，技术型总理只是掩盖传统党派责任的“一片遮羞布”。

僵局引起其它欧盟成员国的警惕，他们担心意大利政局不稳会令金融危机重燃。在前任欧盟执委蒙堤于2011年9月组建技术派政府之前，金融危机令欧元区濒临崩溃。

总统纳波利塔诺负责解决这个僵局，但由于宪法方面的原因，他要到3月15日议会开会以后才能开始正式磋商。

没有党派取得参议院的多数席位，因此如何组建政府，取决于议会中三大主要党派至少要有两党达成协议--这三个党派分别是博萨尼的中左派、贝鲁斯柯尼领导的中右派以及非正统的五星运动。

格利罗多次对博萨尼的提议表现出敌意，看起来不太会支持由博萨尼领导的政府。

格利罗在竞选中曾猛烈攻击蒙堤的非民选政府。

**蒙堤邀请三大党派碰头**

在新政府组建完成之前，蒙堤仍将继续负责政府日常事务，但他不能提出任何重要法案。

蒙堤也参加了本次大选，但他所领导的中间派团体仅获得略多于10%的选票，外界认为他已经不可能作为无党派人士再次领导政府。

蒙堤邀请了三大党派领袖开会讨论下周在布鲁塞尔召开的欧洲理事会(European Council)会议，令这些领导人自大选以来首次有机会碰头。

另外博萨尼所在的民主党高层将在周三开会讨论下一步行动。他已排除了与贝鲁斯柯尼联盟的可能性，并呼吁格利罗的政党支持他的提议。格利罗所属党派在议会中为第三大势力，在两院中共掌握163个席位。