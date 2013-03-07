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债券 | 2013年 3月 7日 星期四 09:37 BJT

意大利政经：中左联盟领导人有意打破选举后僵局，支持组建少数派政府计划

博萨尼对其民主党官员发表讲话时承认这是个失败的结果，但表示左派是唯一有能力组建政府的政治力量。

博萨尼规划了八项将在议会中提出的政纲，其中包括刺激意大利经济增长、削弱官僚主义及打击贪腐现象。

他排除了与中右翼领导人贝鲁斯柯尼达成结盟的可能性，称与其达成协议“不可靠且不可行”。

他拒绝与贝氏结盟，使得博萨尼势得仰赖选举的大赢家格利罗，但是格利罗行事作风难料，双方合作前景充满不确定性。

博萨尼表示，这要看格利罗是否准备负起责任。格利罗此前排除了正式结盟的可能，也拒绝在信任投票表决案中支持任何政府。(完) (编译 梁睿雪/李爽; 审校 程琳/李婷仪)
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