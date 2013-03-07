意大利政经：中左联盟领导人有意打破选举后僵局，支持组建少数派政府计划

博萨尼对其民主党官员发表讲话时承认这是个失败的结果，但表示左派是唯一有能力组建政府的政治力量。

博萨尼规划了八项将在议会中提出的政纲，其中包括刺激意大利经济增长、削弱官僚主义及打击贪腐现象。

他排除了与中右翼领导人贝鲁斯柯尼达成结盟的可能性，称与其达成协议“不可靠且不可行”。

他拒绝与贝氏结盟，使得博萨尼势得仰赖选举的大赢家格利罗，但是格利罗行事作风难料，双方合作前景充满不确定性。