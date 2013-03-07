意大利政经：中左联盟领导人有意打破选举后僵局，支持组建少数派政府计划

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
博萨尼对其民主党官员发表讲话时承认这是个失败的结果，但表示左派是唯一有能力组建政府的政治力量。
博萨尼规划了八项将在议会中提出的政纲，其中包括刺激意大利经济增长、削弱官僚主义及打击贪腐现象。
他排除了与中右翼领导人贝鲁斯柯尼达成结盟的可能性，称与其达成协议“不可靠且不可行”。
他拒绝与贝氏结盟，使得博萨尼势得仰赖选举的大赢家格利罗，但是格利罗行事作风难料，双方合作前景充满不确定性。
博萨尼表示，这要看格利罗是否准备负起责任。格利罗此前排除了正式结盟的可能，也拒绝在信任投票表决案中支持任何政府。(完) (编译 梁睿雪/李爽; 审校 程琳/李婷仪)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。