X
版本:
中国
资讯
中国财经
国际财经
新闻人物
财经视点
深度分析
时事要闻
专栏
中国财经专栏
国际财经专栏
大宗商品专栏
专题
独家
专题报道
路透精英汇
新闻周刊
汤森路透金融圈
汤森路透基金会
金融小百科
生活
乐享时尚
科技电子
娱乐体育
职场管理
气候环境
寰宇花絮
投资
外汇
期货
股票
债券
基金
房地产
科技
金融服务
医药健康
交通汽车
市场
中国
美国
香港
日本
欧洲
亚洲
全球指数
图片
视频
订阅
RSS
职业
邮件订阅
标题新闻:欧元集团主席贾克称意大利中左翼党派领袖Bersani若当选...
Africa
América Latina
عربي
Argentina
Brasil
Canada
中国
Deutschland
España
France
India
Italia
日本
México
РОССИЯ
United Kingdom
United States
债券
|
2012年 12月 20日 星期四 00:23 BJT
标题新闻:欧元集团主席贾克称意大利中左翼党派领袖Bersani若当选,会继续蒙堤的改革计划
更多
债券
标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
标题新闻：国际货币基金组织(IMF)可能为希腊第三轮救助提供最多50亿欧元的资金-德国明镜周刊
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
标题新闻：欧洲央行没有理由放弃降息选项，因这展现该行准备扶持经济--管委连恩
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
热门文章
编辑推荐
焦点：中国期指松绑透出政策暖意 对冲策略复活有望引活水
文章推荐
X