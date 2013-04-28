莱塔组建意大利新内阁 结束大选后政治僵局

图为2013年4月24日在罗马拍到的莱塔。 REUTERS/Max Rossi

路透罗马4月27日（记者 James Mackenzie/Gavin Jones） - 意大利中左翼政党副党首莱塔（Enrico Letta）周六组建了联合政府，前总理贝卢斯科尼的亲密盟友获任副总理，由此结束了意大利长达两个月的政治僵局。

莱塔表示其首要任务是改善经济，降低失业率，重塑民众对意大利政治的信心，并努力将欧洲的关注焦点从节支转向增长和投资。

意大利2月大选之后始终未能组建新政府，令投资者信心和结束可能是二战后最长时间经济衰退的努力受损。

现年46岁的民主党副党首莱塔称，在与其它竞争党派进行三天谈判后产生新政府让他感到“基本满意”。新政府吸收的女性部长人数前所未有，但是几乎没有重磅政治人物。

意大利总统纳波利塔诺（Giorgio Napolitano）表示，“我希望这一届政府能够尽快投入工作，展现强烈的合作精神，不带有任何偏见或矛盾。”

贝卢斯科尼的人民自由党书记安杰利诺·阿尔法诺（Angelino Alfano）获提名担任副总理兼内政部长，令中右翼的该党得到强大的发言权。

但是，新政府中的重要职位均由较不知名的政客或技术专家担任，这可能令其推行不受欢迎措施时势单力薄，并使这次未入阁的贝卢斯科尼成为具有影响力的幕后人物。

新政府将于周日0900 GMT宣誓就职，议会则可能在周一进行信任投票。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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