莱塔组建意大利新内阁 结束大选后政治僵局

中国外长王毅称武力不能解决朝鲜半岛问题
路透北京4月13日 - 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。 王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透罗马4月27日（记者 James Mackenzie/Gavin Jones） - 意大利中左翼政党副党首莱塔（Enrico Letta）周六组建了联合政府，前总理贝卢斯科尼的亲密盟友获任副总理，由此结束了意大利长达两个月的政治僵局。
莱塔表示其首要任务是改善经济，降低失业率，重塑民众对意大利政治的信心，并努力将欧洲的关注焦点从节支转向增长和投资。
意大利2月大选之后始终未能组建新政府，令投资者信心和结束可能是二战后最长时间经济衰退的努力受损。
现年46岁的民主党副党首莱塔称，在与其它竞争党派进行三天谈判后产生新政府让他感到“基本满意”。新政府吸收的女性部长人数前所未有，但是几乎没有重磅政治人物。
意大利总统纳波利塔诺（Giorgio Napolitano）表示，“我希望这一届政府能够尽快投入工作，展现强烈的合作精神，不带有任何偏见或矛盾。”
贝卢斯科尼的人民自由党书记安杰利诺·阿尔法诺（Angelino Alfano）获提名担任副总理兼内政部长，令中右翼的该党得到强大的发言权。
但是，新政府中的重要职位均由较不知名的政客或技术专家担任，这可能令其推行不受欢迎措施时势单力薄，并使这次未入阁的贝卢斯科尼成为具有影响力的幕后人物。
新政府将于周日0900 GMT宣誓就职，议会则可能在周一进行信任投票。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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