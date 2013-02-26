更正-****《专题新闻快速浏览》--意大利选情带来政治僵局威胁,撼动全球市场****

(更正:因译文有误,导言第二段应更正为"欧元兑美元与日圆大跌,美国股市则创下去年11月以来的最大单日跌幅") 如欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.

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被经济困境与政治腐败所激怒的意大利选民投出了一张巨大的抗议票,没有一方赢得足够票数来组建 政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.

选举情况震动全球市场.反欧元的党派在选举中拿下超过50%选票,一个新生的民粹主义党派取得惊人 成绩.欧元兑美元与日圆大跌,美国股市则创下去年11月以来的最大单日跌幅.

有超过99%的投票站已经完成计票,中左翼在众议院领先中右翼党派约13万张票,由于胜选的一方可额 外获得席次,中左派联盟因而可在众议院拥有绝对多数席次.但在参议院,没有任何党派或潜在联盟获得足够 多的席位以占据主导,从而产生了一个没有党派占据明显优势的议会.

------------------------------------主要消息----------------------------------- >《意大利政经焦点》没有一方在选举结果中占明显优势,面临危险政治僵局 > 意大利政治: 中左翼联盟赢得众议院,但参议院无任何党派有绝对优势 >《一周经济焦点》全球经济面临的三大问题本周可望得到厘清

------------------------------------市场反应----------------------------------- > 欧元债市: 意大利公债走势动荡,因大选结果不确定 > 欧元债市: 意大利两年期零息债标售收益率创2012年12月来最高

> 东京汇市: 欧元因意大利大选结果而受压,日圆上涨 > 纽约汇市: 欧元因意大利政治忧虑而下跌,日圆全线上涨 > 澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆整理跌势,意大利政局仍造成压力 > 韩国汇市: 意大利大选结果不确定拖累韩元盘初小跌,韩债期货上涨 > 加拿大汇市: 加元兑美元触及八个月低位,受累于意大利大选忧虑

> 日本股市: 开盘跌逾2%,因意大利选情不确定性打击风险偏好 > 美国股市: 收低并创11月以来最大跌幅,受意大利选情左右 > 韩国股市: 盘初跌破2,000点关口,受意大利选举僵局打压 > 加拿大股市: 收低,受意大利大选僵局前景拖累 > 欧洲股市: 小幅收高,但意大利举选结果的不确定性令股市从高位回落 ------------------------------------其他消息----------------------------------- *TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》.......... *分析或焦点................... *路透专访..................... *路透调查...................... *快速分析..................... *经济面消息.................. *背景资料...................... *重要新闻浏览................ *路透早报...................... *股市报导.................... *汇市报导.................... *债市报导.................... *大宗商品报导................ ------------------------------------------------------------------------------ 如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 108008520971 (中国联通用户) 108001520971 (中国电信用户) 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 程琳)