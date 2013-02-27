《专题新闻快速浏览》--意大利选举结果带来政治僵局威胁,撼动全球市场****

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意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并导致欧洲金融危机复发.

金融市场大跌,因担心意大利可能出现政治僵局.投资者重新回忆起2011年的危机,当时意大利借款成本蹿升至难以维持的高位,并将欧元区拖到了崩溃的边缘.

------------------------------------最新消息--------------------------------------------------- >《意大利政经焦点》各政党纷纷寻求打破僵局的办法 > 路透峰会: 欧盟执委会主席巴罗索呼吁各国领导人坚持财政紧缩目标 > 欧洲经济: 意大利需降低其不可持续的债务水平--欧盟执委会 > 意大利评等: 选举未产生决定性结果,对意大利评级有负面影响--穆迪 >《路透峰会》法国财长称意大利选举显示欧洲需要经济成长

------------------------------------先前报导--------------------------------------------------- >《意大利政经焦点》没有一方在选举结果中占明显优势,面临危险政治僵局 > 意大利政治: 中左翼联盟赢得众议院,但参议院无任何党派有绝对优势 >《一周经济焦点》全球经济面临的三大问题本周可望得到厘清

------------------------------------市场反应---------------------------------------------------> 东京汇市: 日圆守住涨幅,欧元因意大利政局不稳依旧承压 > 澳新汇市: 澳元和新西兰元继续承压,受意大利局势影响 > 欧洲汇市: 瑞郎走高,意大利选举结果挫低欧元

> 欧洲股市: 欧元区股指跌至三个月低点,因意大利大选出现僵局 > 欧元债市: 意大利领跌二线公债,因该国大选无一政党获绝对多数席位 > 英国债市: 英债期货触及一个月高位,因担心意大利前景恶化 >国际油市: 贝南克国会听证后原油期货涨向93美元,关注意大利形势 ------------------------------------其他消息----------------------------------- *TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》.......... *分析或焦点................... *路透专访..................... *路透调查...................... *快速分析..................... *经济面消息.................. *背景资料...................... *重要新闻浏览................ *路透早报...................... *股市报导.................... *汇市报导.................... *债市报导.................... *大宗商品报导................ ------------------------------------------------------------------------------ 如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 108008520971 (中国联通用户) 108001520971 (中国电信用户) 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 程琳; 审校 张涛)