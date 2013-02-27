《专题新闻快速浏览》--美联储主席贝南克国会陈词,缓解提前撤出刺激举措忧虑****

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美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.

贝南克称,美联储政策制定者们知晓经济刺激政策可能带来的风险,包括可能引燃通胀或催生资产泡沫.但他也表示,这些风险目前似乎并不严重,而且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具.

分析师称,贝南克讲话暗示刺激政策不会很快出现转向.

贝南克的证词,再加上优于预期的楼市和消费者信心数据,帮助减轻了美国股市对欧债危机的不安,道琼工业平均指数收高将近116点或0.8%.

------------------------------------主要消息--------------------------------------------------- > 《美国FED焦点》贝南克称美联储刺激政策收益明显,淡化潜在风险 > 美国经济: 贝南克称联储刺激举措带来的裨益显而易见,大规模减支威胁复苏

------------------------------------相关报导及分析---------------------------------------------- > 《热点透视》更强劲的经济成长是贝南克等不到的戈多 > 《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增 > 美国利率: 美联储维持贴现率在0.75%不变,尽管两家联储要求调整

--------------------------------------市场反应------------------------------------------------- > 纽约汇市: 欧元盘中走势拉锯终场持平,贝南克为购债计划进行强力辩护 > 加拿大汇市: 加元/美元走坚,此前贝南克为美联储宽松政策辩护

> 美国债市: 公债价格小跌但收益率持于近一个月低点,因贝南克为购债辩护

> 美国股市: 在昨日大跌后反弹,受助于贝南克讲话和良好数据 > 加拿大股市: 收高,黄金股受贝南克讲话推动领涨 > 日本股市: 日经指数盘初小涨,受空头回补提振 > 韩国股市: 盘初上涨,因美联储主席贝南克谈话缓解投资者疑虑

> 全球金市: 金价守在一周半高位附近,因贝南克支持刺激举措 > 国际油市: 贝南克国会听证后原油期货涨向93美元,关注意大利形势 > 金属期市: 期铜上涨,美联储宽松政策言论令市场宽慰 --------------------------------------其他消息------------------------------------------------- *TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》.......... *分析或焦点................... *路透专访..................... *路透调查...................... *快速分析..................... *经济面消息.................. *背景资料...................... *重要新闻浏览................ *路透早报...................... *股市报导.................... *汇市报导.................... *债市报导.................... *大宗商品报导................ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 108008520971 (中国联通用户) 108001520971 (中国电信用户) 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 程琳; 审校 郑茵)