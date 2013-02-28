《专题新闻快速浏览》--美联储主席贝南克第二日赴国会陈词,继续维护宽松政策****

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美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三第二日出席国会听证会,再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.

他淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.

一位议员向贝南克问及美国经济何时才能创造足够的工作岗位,将失业率从目前的7.9%拉低至6%,即联储长期预估目标区间的高端.

贝南克对众议院金融服务委员会表示,"比较合理的预期是还需要三年时间,预计到2016年前后降至6%." ------------------------------------主要消息--------------------------------------------------- > 《综述》美联储主席称失业率到2016年才会降至6%,并安抚外界政策忧虑 > 《美国FED焦点》贝南克称美联储刺激政策收益明显,淡化潜在风险 > 美国经济: 贝南克称联储刺激举措带来的裨益显而易见,大规模减支威胁复苏

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--------------------------------------市场反应------------------------------------------------- > 美国股市: 大涨,贝南克讲话带动标普500指数重返1,500点之上 > 美国债市: 公债价格下滑,因投资者风险偏好增强令资金转向股市 > 金属期市: 伦敦期铜连三日上涨,因美联储重申刺激举措承诺 > 国际油市: 美国原油期货微升向93美元,此前贝南克重申保持刺激政策 > 全球金市: 金价持稳,或创下16年来最长月度连跌纪录 --------------------------------------其他消息------------------------------------------------- *TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》.......... *分析或焦点................... *路透专访..................... *路透调查...................... *快速分析..................... *经济面消息.................. *背景资料...................... *重要新闻浏览................ *路透早报...................... *股市报导.................... *汇市报导.................... *债市报导.................... *大宗商品报导................ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 108008520971 (中国联通用户) 108001520971 (中国电信用户) 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 程琳; 审校 郑茵/张涛)