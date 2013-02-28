《专题新闻快速浏览》--美联储主席贝南克第二日赴国会陈词,继续维护宽松政策****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三第二日出席国会听证会,再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.
他淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.
一位议员向贝南克问及美国经济何时才能创造足够的工作岗位,将失业率从目前的7.9%拉低至6%,即联储长期预估目标区间的高端.
贝南克对众议院金融服务委员会表示,"比较合理的预期是还需要三年时间,预计到2016年前后降至6%." ------------------------------------主要消息--------------------------------------------------- > 《综述》美联储主席称失业率到2016年才会降至6%,并安抚外界政策忧虑 > 《美国FED焦点》贝南克称美联储刺激政策收益明显,淡化潜在风险 > 美国经济: 贝南克称联储刺激举措带来的裨益显而易见,大规模减支威胁复苏
------------------------------------相关报导及分析---------------------------------------------- > 《热点透视》更强劲的经济成长是贝南克等不到的戈多 > 《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增 > 美国利率: 美联储维持贴现率在0.75%不变,尽管两家联储要求调整 > 美国FED: 达拉斯联储银行总裁费希尔称应开始立即减少购买MBS和公债 > 美国政经: 美联储在收紧政策时不应考虑政治面因素--达拉斯联储总裁
--------------------------------------市场反应------------------------------------------------- > 美国股市: 大涨,贝南克讲话带动标普500指数重返1,500点之上 > 美国债市: 公债价格下滑,因投资者风险偏好增强令资金转向股市 > 金属期市: 伦敦期铜连三日上涨,因美联储重申刺激举措承诺 > 国际油市: 美国原油期货微升向93美元,此前贝南克重申保持刺激政策 > 全球金市: 金价持稳,或创下16年来最长月度连跌纪录 --------------------------------------其他消息------------------------------------------------- *TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》.......... *分析或焦点................... *路透专访..................... *路透调查...................... *快速分析..................... *经济面消息.................. *背景资料...................... *重要新闻浏览................ *路透早报...................... *股市报导.................... *汇市报导.................... *债市报导.................... *大宗商品报导................ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 108008520971 (中国联通用户) 108001520971 (中国电信用户) 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 程琳; 审校 郑茵/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。