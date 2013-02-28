《专题新闻快速浏览》--意大利政治危机加剧,但标债需求意外稳健提振市场****

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意大利两个党派的领导人周三排除了组建政府以避免重新选举的最可能选项,这场扰动整个欧元区的政治危机加剧.

意大利五星运动领导人格利罗严词拒绝了中左联盟领导人博萨尼的提议,同时博萨尼的联盟党派领袖Nichi Vendola排除了与中右翼党派组建联合政府的可能性.这两个选项目前被视为避免重新选举的唯一途径.

意大利不确定性延续的前景令全球市场重挫,但周三市场趋稳,因意大利公债标售吸引稳健需求,欧洲债市、股市及欧元均受到提振.

------------------------------------主要消息---------------------------------------------------> 欧洲政经: 意大利政治危机加深,五星运动领导人格利罗拒绝支持政府 >《意大利政经焦点》各政党纷纷寻求打破僵局的办法 >《意大利政经焦点》没有一方在选举结果中占明显优势,面临危险政治僵局 > 意大利政治: 中左翼联盟赢得众议院,但参议院无任何党派有绝对优势

> 欧洲政经: 意大利必须继续实施改革举措-欧盟执委会主席 > 欧洲经济: 意大利需降低其不可持续的债务水平--欧盟执委会 >《路透峰会》欧盟执委会主席巴罗索呼吁各国领导人坚持财政紧缩目标 >《路透峰会》欧洲议会议员称意大利选举结果敲响警钟 >《路透峰会》法国财长称意大利选举显示欧洲需要经济成长 > 意大利评等: 选举未产生决定性结果,对意大利评级有负面影响--穆迪 ------------------------------------相关分析--------------------------------------------------- >《欧洲政经分析》投资者忧心意大利选举结果恐破坏欧洲央行支持计划 >《热点透视》意大利选举结果恐致使欧元危机重新上演 >《热点透视》欧元区态度需改,才能让意大利愿意改革

------------------------------------市场反应---------------------------------------------------> 欧元债市: 意大利公债跌势暂停,此前公债标售获得强劲需求 > 伦敦美债: 公债价格小涨,因意大利政局的不确定性犹存 > 欧洲股市: 收高,从意大利选举引发的跌势中反弹 >《全球市场》亚股走升,贝南克国会证词及意大利标债情况改善风险胃纳 > 东京汇市: 意大利公债顺利标售拯救欧元,静待日本央行新总裁提名 > 纽约汇市: 欧元攀升,但意大利忧虑可能限制涨幅

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