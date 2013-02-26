欧元债市: 意大利BTP公债期货开盘跌近3%,因选举结果预示政治僵局

路透米兰2月26日 - 意大利BTP公债期货开盘下跌近3%,因选举未产生决定性的结果,使意大利可能面临政治僵局,并引发欧债危机可能重燃的担忧.

0709GMT,BTP公债期货 报109.10,较周一下跌3.08%,而欧洲股市Eurostoxx 50指数期货 下跌3.3%,这预示股市可能下跌.

"有大约三分之一的意大利选民希望推翻一切重来.如果今天股市最终下跌4%,我们就很满意了,"一名驻米兰的股市交易商表示.

意大利将在1000GMT标售87.5亿欧元的6个月期BOT短期公债,将面临市场的重大考验.(完)