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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 15:47 BJT

欧元债市: 意大利/德国10年期公债利差扩至12月10日以来最宽

路透米兰2月26日 - 意大利10年期公债较德国可比公债利差周二扩大至12月10日以来最阔,因意大利选举结果导致国会中无任何党派占据绝对优势,引发政治僵局疑虑.

0732GMT,意大利10年期BTP公债较可比德国公债 利差报343个基点,高于周一收盘时的283基点.

意大利10年期BTP公债收益率升至4.87%,周一收盘报4.448%.(完)

(编译 艾茂林;审校 张明钧)
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